Гоголь-фест в Мариуполе: С Киева прибудет необычный арт-поезд

Новости культуры: Уже второй год Гоголь-фест проводится в Мариуполе.

В пятницу, 19 апреля, на Южном вокзале столицы презентовали арт-поезд ГогольТгаіп, который повезет в Мариуполь участников и гостей фестиваля Гогольfest. Это первый в стране арт-поезд, для пассажиров которого фестиваль начинается еще в дороге, сообщает Укринформ.

"В работе над уменьшением культурной дистанции между регионами страны жизненно важной является поддержка госструктур, в том числе развитие взаимодействия с Министерством инфраструктуры Украины и Укрзализныцей. И ГогольТгаіп – прекрасный прецедент такого взаимодействия. Этот пример - модель взаимодействия для любого культурного события в любой точке Украины. Города и люди будут становиться значительно ближе друг к другу, что ведет за собой появление диалога, равенства и многообразия одновременно", - креативный директор "ГогольТгаіп" Денис Угорчук.

В прошлом году команда ГогольТгаіп уже экспериментировала с "Укрзалізнецею", договорившись о двух дополнительных вагонах для киевских фестивальщиков.

Угорчук рассказал, что опыт вышел "феерическим", и в этом году они "замахнулись" на целый поезд, объединяющий города, людей и искусство, и являющийся платформой для культурной мобильности.

Организаторы отмечают, что в отличие от фестивальных поездов, ГогольТгаіп не просто чартер до фестивальной локации, а сам по себе ивент и культурное явление на колесах. Среди пассажиров – музыканты, артисты, режиссеры, художники, художники, культурные и общественные деятели, специалисты креативных индустрий и все, кто хочет приобщиться к искусству. Плюс – атмосфера, которая стимулирует к сотворчеству, синхронизации и интеграции агентов и агентств изменений в Украине: вагон со сценой, вагон-ресторан от подольского бара "Хвильовий", перформансы и выставки на борту.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что арт-поезд ГогольТгаіп 26 апреля отправится с Киевского вокзала на II Международный междисциплинарный фестиваль StartUp ГогольFest.

"Мариуполь - это наш форпост. Это тот бастион, который сдерживает российскую нашествие. Поэтому каждый украинец должен быть в этом городе... Мне особенно приятно, что мы это делаем именно в Мариуполе, и 26 апреля с этого вокзала, отдавая дань уважения великому украинцу Гоголю, люди поедут на Мариуполь. Этот арт-поезд будет путешествовать по всей Украине, таким образом объединяя ее, давая четкий сигнал, что код Украины - это длинная величественная история, которой тысячи лет, и ничто нас никогда не победит", - подчеркнул Омелян.

Он также отметил, что сейчас завершается оформление поезда, но это - только начало арт-железной дороги.

"Мы планируем в дальнейшем сотрудничестве с известным скульптором Олегом Пинчуком. Мы хотим превратить аэроэкспресс "Киев - Борисполь" также в арт-поезд. Мы хотим его украсить репродукциями известной украинской художницы Марии Приймаченко. И это будет правильный месседж для всех - и для украинцев, и для туристов, и для бизнеса", - сказал Омелян.

Необычный поезд из Киева в Мариуполь отправится в 19 часов 26 апреля, чтобы доставить киевлян, винничан и днепрян на мультидисциплинарный фестиваль Startup ГогольFest.

ГОГОЛЬFEST был основан в 2007 году Владом Троицким и Евгением Уткиным. До 2010 года большинство событий фестиваля проходили в помещении "Мыстецького арсенала", а затем он перешел на киностудию имени Довженко. В 2012-2014 роказ он проходил на Выдубичах, потом переехал на ВДНХ, где пробыл два года. В 2017 году ГОГОЛЬFEST состоялся на двух локациях - ВДНХ и в Центре Довженко, театральная часть фестиваля должна была пройти в Театре на Подоле, но киевская власть запретила делать это из-за того, что здание театра тогда еще не сдали в эксплуатацию. В 2018 году фестиваль переехал в Мариуполь.

В 2017 году Троицкий заявил о том, что прошлогодний фест может стать последним, сославшись на отсутствие финансирования и нехватку локаций.