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Понедельник, 22.04.2019
В стиле барокко: Как одна картина может изменить понимание творчества художника
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В стиле барокко: Как одна картина может изменить понимание творчества художника

История искусств знает всякое. Порой случайная находка вынуждает взглянуть по-новому на жизнь и творчество художника, пусть и жившего несколько веков тому назад. И вот уже блестящий мастер, прославившийся благодаря своим фрескам в Риме и развивший собственное живописное направление, становится в глазах современного зрителя художником, который понимал и чувствовал красоту братьев наших меньших.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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