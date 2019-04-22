В стиле барокко: Как одна картина может изменить понимание творчества художника

История искусств знает всякое. Порой случайная находка вынуждает взглянуть по-новому на жизнь и творчество художника, пусть и жившего несколько веков тому назад. И вот уже блестящий мастер, прославившийся благодаря своим фрескам в Риме и развивший собственное живописное направление, становится в глазах современного зрителя художником, который понимал и чувствовал красоту братьев наших меньших.