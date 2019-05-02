Умер скульптор Борис Довгань создавший герб Киева

Новости культуры: Причины смерти знаменитого деятеля искусств не раскрываются.

Украинский скульптор и Заслуженный деятель искусств Борис Довгань скончался в возрасте 90 лет.

Во вторник,30 апреля, стало известно о смерти гениального украинского скульптора Бориса Довганя, который создал герб Киева времен УССР. Об этом на личной странице в Facebook сообщила знаменитая писательница Татьяна Стус.

"Борис Степанович Довгань. Вечная память", – написала Стус в социальной сети.

Поклонники в социальных сетях вспоминают любимые работы Довганя и соболезнуют его родственникам и близким.

В течение успешной карьеры талантливый скульптор создал множество шедевров, с которыми фотографируются украинцы и гости страны по всей территории. Среди его работ были скульптуры и памятники, мемориальные доски и другие предметы искусств. Во времена УССР Борис Довгань стал одним из создателей герба Киева.