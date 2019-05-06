Воображаемый мир художницы из Португалии: фотоманипуляции, от которых не оторвать взгляд (Фото)

Луиза Азеведо (Luisa Azevedo) — 21-летняя художница из Португалии, которая в настоящее время живет в Лиссабоне. Она с детства любила искусство, позволявшее ей создавать свой воображаемый мир. Повзрослев, Луиза увлеклась фотографией, дизайном и цифровым искусством. Все это она гармонично сочетает с обучением по специальности Мультимедийное искусство на факультете изобразительных искусств в Лиссабонском университете. В фотографии и фотоманипуляциях португальская цифровая художница нашла ежедневную потребность деконструкции и реконструкции своей собственной реальности, которую она публикует в своем Instagram-аккаунте. Большая часть ее работ посвящена животных, которых она любит превращать в причудливых и сюрреалистических существ.