Скачать
Пятница, 10.05.2019
Саркастические иллюстрации канадского художника в мимимишных тонах (Фото)
1 / 15

Саркастические иллюстрации канадского художника в мимимишных тонах (Фото)

Скотт Мартин (Scott Martin) - канадский художник-фрилансер и иллюстратор, который известен под творческим псевдонимом Burnt Toast Creative. Его работы стали популярны благодаря узнаваемому стилю, наполненному забавными, дерзкими, а иногда и немного мрачными персонажами, представленными в его фирменной пастельной палитре цветов. А о чем его иллюстрации, вы узнаете после просмотра!
bugaga.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Художник, Иллюстрации, Канадский художник, Скотт Мартин, Scott Martin.
22:33 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь