Саркастические иллюстрации канадского художника в мимимишных тонах (Фото) Скотт Мартин (Scott Martin) - канадский художник-фрилансер и иллюстратор, который известен под творческим псевдонимом Burnt Toast Creative. Его работы стали популярны благодаря узнаваемому стилю, наполненному забавными, дерзкими, а иногда и немного мрачными персонажами, представленными в его фирменной пастельной палитре цветов. А о чем его иллюстрации, вы узнаете после просмотра!