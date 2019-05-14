Картины польского художника, последовательностью чисел от 1 до бесконечности Начав с числа 1 в 1965 году, он каждый день проводил за рисованием почти 400 последовательных чисел. К моменту своей смерти, в августе 2011 года, десятилетиями ведя счёт, он достиг числа 5.607.249.