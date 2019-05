Изумительные геометрические торты от бывшего модного дизайнера (Фото)

Студия дизайна тортов A.R.D. Bakery (Лондон) специализируется на изготовлении на заказ тортов и конфет в уникальном графическом стиле. Пекарня A.R.D. Bakery - детище дизайнера Элисон Данлоп (Alison Dunlop), которая изучала скульптуру в Школе искусств Глазго (Glasgow School of Art), затем перешла к созданию модных аксессуаров, позже училась в Лондонском колледже моды (London College of Fashion Cordwainers) и получила степень магистра по модным аксессуарам в престижном Королевском колледже искусств (Royal College of Art).