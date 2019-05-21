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Среда, 22.05.2019
Изумительные геометрические торты от бывшего модного дизайнера (Фото)
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Изумительные геометрические торты от бывшего модного дизайнера (Фото)

Студия дизайна тортов A.R.D. Bakery (Лондон) специализируется на изготовлении на заказ тортов и конфет в уникальном графическом стиле. Пекарня A.R.D. Bakery - детище дизайнера Элисон Данлоп (Alison Dunlop), которая изучала скульптуру в Школе искусств Глазго (Glasgow School of Art), затем перешла к созданию модных аксессуаров, позже училась в Лондонском колледже моды (London College of Fashion Cordwainers) и получила степень магистра по модным аксессуарам в престижном Королевском колледже искусств (Royal College of Art).
bugaga.ru
Фото: Instagram
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A.R.D. Bakery, Геометрические торты, Элисон Данлоп, Alison Dunlop.
17:46 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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