Уличный художник Banksy подтвердил свое авторство на граффити в Венеции

Новости культуры: Фотографию граффити художник опубликовал в своем Instagram.

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что граффити, которое появилось в Венеции около недели назад, действительно было нарисовано им.

Бэнкси никак не подписал рисунок. На нем изображен ребенок-беженец в спасательном жилете, который просит о помощи. В руке он держит ярко-розовый факел, которым художник хотел привлечь внимание к картине.

Это уже не первое появление работы художника в Венеции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 24 Май 2019 в 5:30 PDT

Напомним, что венецианские полицейские прогнали художника Бэнкси во время биеннале. На своей официальной странице художник выставил в Instagram курьезное видео. На нем видно, что на одной из старинных улиц Венеции расположены работы Banksy. Общие работы подписаны как "Venice in Oil", что в переводе значит "Венеция в масле" или "Венеция в нефти". Инсталляция представляет собой несколько маленьких картин, образующих собой изображения корабля, стоящий на пирсе в Венеции, и в тоже время загрязняет окружающую среду.