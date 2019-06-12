Скачать
Среда, 12.06.2019
В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)
В НБУ создадут подразделение по защите прав клиентов банков (Видео)
Партия "Голос" отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков: названа причина
Партия "Голос" отозвала двух кандидатов: причина
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня
Ubisoft представила службу Uplay+ с эксклюзивным доступом к играм
Ubisoft представила службу Uplay+ с эксклюзивным доступом к играм

Художник Бэнкси создал новое изображение в аэропорту Лондона

Художник Бэнкси создал новое изображение в аэропорту Лондона
11:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости культуры: Работу перевезли на престижную летнюю выставку Королевской академии в Лондоне.

На закрытой таможенной арке в лондонском аэропорту Хитроу появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси, посвященная Brexit.

Об этом сообщается на странице в Instagram самого художника.

"Арка, спасенная из аэропорта Хитроу", — написал Бэнкси под фото. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

. Archway salvaged from Heathrow Airport.

Публикация от Banksy (@banksy)

На арке, предназначенной для тех, кто прибывает из ЕС, содержится надпись "Keep Out" ("Не заходить").

Что-нибудь эдакое: удивительные работы британского скульптора (Фото)

Однако последняя буква "T" якобы отвалилась от основной надписи. Ее вместо молотка использует мышь, которая пытается сбить замок и открыть арку.

Как сообщалось ранее, северная столица по праву считается городом необычным и мистическим. Поэтому даже если вы увидели панголина с мешком или пингвина величиной с дом, нужно сохранять спокойствие. В работах фотографа и художника Вадима Соловьева как раз и происходят странные вещи, но они так органично вписаны в питерские пейзажи, что выглядят почти достоверно. Вполне возможно, что Вадиму Соловьеву надоела репутация Санкт-Петербурга, который принято считать серым, дождливым и академически строгим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Картины, Искусство, Бэнкси, Изображение, Аэропорт Хитроу, Рисунки, Шедевр, Аэропорт Лондона, Художник Бэнкси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
05 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 11 июня: Новые увольнения, смертельный пожар в Одессе и победа сборной Украины U-20
Главные новости за 11 июня
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Делегация СНБО ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС
Делегация СНБО посетила зону ООС
В NASA решили перейти на новый вид топлива
В NASA решили перейти на новый вид топлива
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь