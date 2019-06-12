Художник Бэнкси создал новое изображение в аэропорту Лондона

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На закрытой таможенной арке в лондонском аэропорту Хитроу появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси, посвященная Brexit.

Об этом сообщается на странице в Instagram самого художника.

"Арка, спасенная из аэропорта Хитроу", — написал Бэнкси под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram . Archway salvaged from Heathrow Airport. Публикация от Banksy (@banksy) 11 Июн 2019 в 8:30 PDT

На арке, предназначенной для тех, кто прибывает из ЕС, содержится надпись "Keep Out" ("Не заходить").

Однако последняя буква "T" якобы отвалилась от основной надписи. Ее вместо молотка использует мышь, которая пытается сбить замок и открыть арку.

Как сообщалось ранее, северная столица по праву считается городом необычным и мистическим. Поэтому даже если вы увидели панголина с мешком или пингвина величиной с дом, нужно сохранять спокойствие. В работах фотографа и художника Вадима Соловьева как раз и происходят странные вещи, но они так органично вписаны в питерские пейзажи, что выглядят почти достоверно. Вполне возможно, что Вадиму Соловьеву надоела репутация Санкт-Петербурга, который принято считать серым, дождливым и академически строгим.