За гранью понимания: странные маски из всего и вся (Фото)

Чуждое условностям искусство Шалвы Никвашвили (Shalva Nikvashvili) может любого заставить чувствовать себя несколько неловко. Фокусируясь в основном на изготовлении масок, этот бельгийский художник грузинского происхождения использует всё и вся для создания своих сногсшибательных творений. "Я никогда не вписывался в большинство и никогда не хотел этого, – признался художник в одном из интервью. – Мои работы были и будут размещены там, где я могу быть тем, кем хочу".