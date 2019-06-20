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Четверг, 20.06.2019
За гранью понимания: странные маски из всего и вся (Фото)
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За гранью понимания: странные маски из всего и вся (Фото)

Чуждое условностям искусство Шалвы Никвашвили (Shalva Nikvashvili) может любого заставить чувствовать себя несколько неловко. Фокусируясь в основном на изготовлении масок, этот бельгийский художник грузинского происхождения использует всё и вся для создания своих сногсшибательных творений. "Я никогда не вписывался в большинство и никогда не хотел этого, – признался художник в одном из интервью. – Мои работы были и будут размещены там, где я могу быть тем, кем хочу".
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Маска, Творчество, Шалвы Никвашвили, Shalva Nikvashvili.
15:14 Сегодня Телеграф
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