Горы красивые даже в черно-белых тоннах: убедитесь сами (Фото)

Сложно сказать однозначно, чем очаровывают и притягивают черно-белые фотографии. С одной стороны, такая искусственно обесцвеченная реальность не может натурально показать запечатленное камерой изображение, а с другой стороны получается всё как раз наоборот. Всего лишь два цвета, черный и белый, но они своим резким контрастом способны выразить намного большее количество эмоций и оттенков. И все-таки есть какая-то обворожительная притягательность и таинственность в черно-белых фотографиях, из-за чего они получаются невероятно глубокими и выразительными, без лишней смысловой нагрузки.