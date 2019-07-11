Оригинальные идеи шпаргалок от смекалистых студентов (Фото) Любой уважаемый себя студент хотя бы раз в жизни делал шпаргалки и списывал с них контрольные работы. Некоторые преподаватели будут делать вид, что они ничего не замечают, а некоторые считают своим долгом поймать студента на «горяченьком». В таких случаях надо как-то выживать. Поэтому студенты становятся всё изощренней в плане создания шпор. Некоторых из них можно прозвать мастерами своего дела, профессионалами списывания. Их способы могут удивлять…