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Четверг, 11.07.2019
Оригинальные идеи шпаргалок от смекалистых студентов (Фото)
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Оригинальные идеи шпаргалок от смекалистых студентов (Фото)

Любой уважаемый себя студент хотя бы раз в жизни делал шпаргалки и списывал с них контрольные работы. Некоторые преподаватели будут делать вид, что они ничего не замечают, а некоторые считают своим долгом поймать студента на «горяченьком». В таких случаях надо как-то выживать. Поэтому студенты становятся всё изощренней в плане создания шпор. Некоторых из них можно прозвать мастерами своего дела, профессионалами списывания. Их способы могут удивлять…
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Студенты, Шпаргалки, Оригинальные шпаргалки.
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