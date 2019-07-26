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Пятница, 26.07.2019
Удивительное вокруг нас: произведения искусства из яичницы (Фото)
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Удивительное вокруг нас: произведения искусства из яичницы (Фото)

Сегодня еда попадает в объектив гораздо чаще, чем в прошлом: соцсети пестрят снимками блюд, большинство из которых не несут никакой ценности. Но когда за дело берется мексиканка Мишель Бальдини, банальный завтрак в виде глазуньи превращается в настоящее произведение искусства. Ее инстаграм-аккаунт the_eggshibit действительно достоин внимания. Для создания своих потрясающих картин на сковородке Мишель использует только яйца и лопатку. Ее работы очень разнообразны: тут есть все, от отсылок к поп-культуре и пейзажей до ремейков известных произведений искусства, таких как "Звездная ночь" Ван Гога.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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