А что, если бы они жили среди нас: художник превратил героев Disney в настоящих людей (Фото)

Йирка Ваатайнен (Jirka Väätäinen) — художник широкого профиля. Он работает с графическим дизайном, фотоманипуляциями и простыми иллюстрациями. Но особенно его прославили работы с персонажами известных мультфильмов Disney. Вот уже несколько лет художник отвечает на вопрос, как бы выглядели герои и злодеи любимых с детства историй, если бы они жили среди нас. И получается у него просто потрясающе.