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Воскресенье, 28.07.2019
А что, если бы они жили среди нас: художник превратил героев Disney в настоящих людей (Фото)
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А что, если бы они жили среди нас: художник превратил героев Disney в настоящих людей (Фото)

Йирка Ваатайнен (Jirka Väätäinen) — художник широкого профиля. Он работает с графическим дизайном, фотоманипуляциями и простыми иллюстрациями. Но особенно его прославили работы с персонажами известных мультфильмов Disney. Вот уже несколько лет художник отвечает на вопрос, как бы выглядели герои и злодеи любимых с детства историй, если бы они жили среди нас. И получается у него просто потрясающе.
Фото: bigpicture.ru
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Дисней, Мультфильм, Искусство, Художник, Мультик, Йирка Ваатайнен, Герои мультфильмов, Jirka Väätäinen.
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