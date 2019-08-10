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В США умер художник комиксов Marvel Эрни Колон

В США умер художник комиксов Marvel Эрни Колон
15:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Он сотрудничал с крупнейшими издательствами DC, Marvel и Harvey Comics.

В США на 89-м году жизни скончался художник комиксов Эрни Колон. 

О смерти художника сообщается на его странице в Facebook. Отмечается, что он умер в четверг, 8 августа. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.

"Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера днем в своем доме, в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после года борьбы с раком. Он делал вещи на своих условиях. Наследие, которое он оставляет, удивительно - более чем 60-летняя карьера в комиксах, - не говоря уже о работе, которую он проделал в других сферах, включая рисование, письмо, лепку… Я не думаю, что было что-то, чего он не мог сделать. Он любил творить - он всегда творил. Когда люди спрашивали, рисует ли он, он отвечал: "Не знаю, чем еще я буду заниматься, поскольку буду рисовать, даже если мне за это не заплатят", - сказано в посте. 

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Самые популярные работы Эрни Колона - "Чудо-женщина", "Зеленый фонарь", "Флэш" и многие другие.

Как сообщалось ранее, Художник-карикатурист-юморист-на-все-руки-мастерист по имени Си Динг родился и вырос в Шанхае, но в итоге очутился в Австрии, да так и остался там жить. Так же и Железный человек, Капитан Америка, Танос и Локи родились в мире кино Марвел, но потом благодаря стараниям художника переехали во вселенную мультиков. И из-за мастерства Си выглядят они так, как будто тут и родились

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Комиксы, Marvel, Знаменитости, Исскуство, Эрни Колон.
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