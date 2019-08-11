Новости культуры:Украинский артист балета Сергей Полунин, который не скрывает любви и привязанности к главе Кремля Владимиру Путину, получил высокое академическое звание в Крыму

Новым "достижением" скандальный танцовщик поделился на своей странице в Instagram, прикрепив фото "указа". Да, Полунин стал исполняющим обязанности "ректора" Академии хореографии в Севастополе, которая подотчетна российской власти.

"Вчерашний указ о назначении исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе", – написал он.

Чем "прославился" Сергей Полунин?

В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил главу Кремля “Путина я буду всегда защищать”: Сергей Полунин ошеломил скандальным заявлением . Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

Впоследствии танцовщик к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезубца.