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Скандальный украинский хореограф получил высокое звание в оккупированном Крыму

Скандальный украинский хореограф получил высокое звание в оккупированном Крыму
17:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Украинский артист балета Сергей Полунин, который не скрывает любви и привязанности к главе Кремля Владимиру Путину, получил высокое академическое звание в Крыму

Новым "достижением" скандальный танцовщик поделился на своей странице в Instagram, прикрепив фото "указа". Да, Полунин стал исполняющим обязанности "ректора" Академии хореографии в Севастополе, которая подотчетна российской власти.

"Вчерашний указ о назначении исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе", – написал он.

Чем "прославился" Сергей Полунин?

В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил главу Кремля “Путина я буду всегда защищать”: Сергей Полунин ошеломил скандальным заявлением . Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

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Впоследствии танцовщик к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезубца.

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Крым, Хореограф, Сергей Полунин, Украинский хореограф.
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