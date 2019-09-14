Comedy Wildlife Photography Awards 2019: финалисты юморного фотоконкурса

Учитывая огромную конкуренцию в этом году, члены жюри конкурса столкнулись практически с невозможной задачей: из тысяч прекрасных и замечательных работ, присланных из разных стран, отобрать лишь 40 финалистов. Но они справились, и в этой коллекции вы увидите лучшие работы конкурса. Желаем приятного просмотра!