Потрясающие работы художника на крафт-бумаге (Фото)

Джеремайя Хаус - британских художник, которые творит свои работы в американском городе Остин, штат Техас. Он не только отлично рисует, но ещё и играет на гитаре. Кроме того, он - муж художницы Франчески Хаус, которая рисует комиксы про семейку котов. Однако сам Джеремайя нисколечки не отстаёт от своей супруги и тоже может похвастаться завидным умением держать в руках карандаши, стирательные резинки и прочие художественные принадлежности - его рисунки прямое тому подтверждение!
Лизун, "Охотники за приведениями"
Эллен Рипли, "Чужой"
Валуиджи, "Mario"
Росомаха, "Люди Икс"
Человек-паук, "Человек-паук"
Магнето, "Люди Икс"
Гоку, "Жемчуг дракона"
Домино, "Дэдпул"
Судья Дредд, "Судья Дредд"
Скелетор, "Хи-Мен и властители вселенной"
Кролик Фрэнк, "Донни Дарко"
Рик, "Рик и Морти"
Гранат, "Вселенная Стивена"
Рен, "Шоу Рена и Стимпи"
Вижен, "Мстители"
В последнее время Джеремайя всё чаще творит не на белой, а на крафт-бумаге, и его работы от этого становятся только занимательнее.