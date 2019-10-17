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Четверг, 17.10.2019
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Потрясающие работы художника на крафт-бумаге (Фото)

Смотрите фото (16)
Потрясающие работы художника на крафт-бумаге (Фото)
05:23 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры:Художник Джеремайя может похвастаться завидным умением держать в руках карандаши. Удивительные работы.

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    Джеремайя Хаус - британских художник, которые творит свои работы в американском городе Остин, штат Техас. Он не только отлично рисует, но ещё и играет на гитаре. Кроме того, он - муж художницы Франчески Хаус, которая рисует комиксы про семейку котов. Однако сам Джеремайя нисколечки не отстаёт от своей супруги и тоже может похвастаться завидным умением держать в руках карандаши, стирательные резинки и прочие художественные принадлежности - его рисунки прямое тому подтверждение!

    Лизун, "Охотники за приведениями"

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    Эллен Рипли, "Чужой"

  • 3

    Валуиджи, "Mario"

  • 4

    Росомаха, "Люди Икс"

  • 5

    Человек-паук, "Человек-паук"

  • 6

    Магнето, "Люди Икс"

  • 7

    Гоку, "Жемчуг дракона"

  • 8

    Домино, "Дэдпул"

  • 9

    Судья Дредд, "Судья Дредд"

  • 10

    Скелетор, "Хи-Мен и властители вселенной"

  • 11

    Кролик Фрэнк, "Донни Дарко"

  • 12

    Рик, "Рик и Морти"

  • 13

    Гранат, "Вселенная Стивена"

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    Рен, "Шоу Рена и Стимпи"

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    Вижен, "Мстители"

    В последнее время Джеремайя всё чаще творит не на белой, а на крафт-бумаге, и его работы от этого становятся только занимательнее.

Они действительно вдохновляют: потрясающие работы людей с ограниченными возможностями (Фото)

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Все по теме:

Искусство, Художник, Рисунки, Работы, Герои, Крафт-бумага, Британских художник, Джеремайя Хаус.
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