Потрясающие работы художника на крафт-бумаге (Фото)

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Джеремайя Хаус - британских художник, которые творит свои работы в американском городе Остин, штат Техас. Он не только отлично рисует, но ещё и играет на гитаре. Кроме того, он - муж художницы Франчески Хаус, которая рисует комиксы про семейку котов. Однако сам Джеремайя нисколечки не отстаёт от своей супруги и тоже может похвастаться завидным умением держать в руках карандаши, стирательные резинки и прочие художественные принадлежности - его рисунки прямое тому подтверждение!

Лизун, "Охотники за приведениями"