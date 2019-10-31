Коробка может стать всем, что мы захотим: креатывные костюмы из картона (Фото)

1 Она обожает все, что связано с поделками своими руками.

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3 Любовь к хенд-мейду привела девушку к ее самому успешному начинанию: крутым костюмам, которые она мастерит из простого картона.

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5 "Картонная коробка может стать всем, что мы захотим, только добавьте немного фантазии," — пишет Алисия.

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