Коробка может стать всем, что мы захотим: креатывные костюмы из картона (Фото)

Она обожает все, что связано с поделками своими руками.
Любовь к хенд-мейду привела девушку к ее самому успешному начинанию: крутым костюмам, которые она мастерит из простого картона.
"Картонная коробка может стать всем, что мы захотим, только добавьте немного фантазии," — пишет Алисия.
"Я обожаю картон. Многие его недооценивают, выбрасывая коробки из шкафа. Но когда у меня в руках появляется новая картонная коробка, я вдохновляюсь безграничными возможностями. Картонная коробка может стать всем, что мы захотим, только добавьте немного фантазии!" — пишет мастерица.