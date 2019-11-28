Фуд-арт: красивая подача блюд, на которую хочется только смотреть Оригинальный дизайн блюд, которые к тому же основаны на вкусных рецептах и полезных продуктах ─ именно этим занимается жительница Нидерландов, известная под творческим псевдонимом De Meal Prepper. Однажды начав создавать простые рецепты блюд и оформлять их необычным способом, она уже не смогла остановиться и стала делать фотографии для своего сайта, посвящённого приготовлению еды. Увлёкшись процессом оформления блюд на тарелке, она очень скоро пришла к тому, что вместо обычных и ничем не примечательных блюд стала изображать из еды животных, цветы, портреты известных актёров и другой дизайн.