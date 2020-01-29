"Собачий характер": забавный фотопроект Эльке Фогельсанг (Фото)

Эльке Фогельсанг (Elke Vogelsang) - коммерческий фотограф из Германии. После трудного периода она решила менять жизнь к лучшему и стать профессиональным фотографом. Помимо этого, Эльке абсолютно влюблена в собак. И, как фотограф, специализирующийся на съемке собак, она успешно совместила приятное с полезным. Как говорит сама девушка, "мечта стала явью".