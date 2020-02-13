Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии

Новости культуры:Всего в конкурсной программе 135 тысяч фотографий.

Премия Sony World Photography Awards опубликовала шорт-лист фотографий, которые в этом году борются за звание лучшей. Как сообщает The Daily Mail, всего на конкурс подали 135 тысяч фотографий, что стало самым большим количеством за 13 лет премии.

Отмечается, что фотографии подают в 10 категориях, среди которых архитектура, окружающий мир, мир природы, дикая природа, ландшафт, документальные снимки и портреты.

Победитель будет оглашен на церемонии награждения премией Sony World Photography Awards, которая пройдет в Лондоне 16 апреля.

Ранее были объявлены победители конкурса "Фотограф архитектуры года 2019". Главный приз судей достался Педро Луиса Аяригвера Саиза, который снял архитектурный комплекс Город искусств и наук в Валенсии. Приз зрительских симпатий достался Александру Бормотину за его образ станции в московском метро.