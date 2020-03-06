Впервые: фестиваль ГогольFest-2020 состоится в Полтаве

Новости культуры:Мероприятие запланировано на начало июля.

В этом году международный фестиваль ГогольFest, который уже несколько лет проходит в разных городах Украины, пройдет в Полтаве - на родине Гоголя.

Мероприятие будет называться ГогольFest-центр и запланировано на начало июля.

"Надеюсь, этот фестиваль станет популярным в нашем регионе. Уместно, что он состоится на духовной родине Николая Гоголя. Считаю, он вдохновит всю Украину", - отметила заместитель председателя Полтавской ОГА Екатерина Рижеченко.

Детали относительно программы станут известны позже.

"ГогольFest" - международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства, основанный Владом Троицким. Его цель - объединять страну, строя культурные мосты.

Как сообщалось ранее, ГогольFest стал обладателем престижной европейской премии EFFE Award.