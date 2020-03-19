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Тайна стеклянного шара в картине "Сальватор Мунди" раскрыта, но вопросы еще остались

Тайна стеклянного шара в картине "Сальватор Мунди" раскрыта, но вопросы еще остались
16:50 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Ученые, возможно, раскрыли тайну стеклянного шара в картине "Сальватор Мунди".

Многие эксперты задаются вопросом, почему шар в левой руке Христа не увеличивает и не искажает материал, лежащий за ним, как это должно быть, если бы это был твердый стеклянный шарик.

Команда ученых из Калифорнийского университета в Ирвине утверждает, что отсутствие искажений вызвано тем, что этот стеклянный шар полый, а не сплошной, как считалось раньше.

Марко Лян, Майкл Т. Гудрич и Шуан Чжао использовали программное обеспечение для обработки изображений для создания цифровой трехмерной копии Сальватора Мунди, а затем изучали, как свет будет проходить через различные типы сфер.

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Они предположили, что сфера, которую Леонардо да Винчи использовал в качестве модели, имела бы радиус 2,16 дюйма и толщину 0,05 дюйма. Они также изучили исследования Леонардо по преломлению света. На картине за сферой проходят пять линий, созданных складками одежды Христа.

Четыре линии сходятся в центре шара, не показывая разрыва или увеличения, в то время как пятая складка размыта, показывая, что художник понимает, как полая сфера искажает прямые линии.

Картина приписана Леонардо да Винчи, Сальватор Мунди, около 1500 года

Сальватор Мунди стал самым дорогим искусством когда - либо на аукционе, он был продан за $ 450 млн на Christie в 2017 году.

Купил его Мохаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, хотя собственность была в конечном счете передана в Департамент Абу - Даби культуры и туризма.

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Остается неизвестным где находится картина. Она исчезла с поля зрения искусствоведов, и всего мира.

Лувр требовал картину для выставки в честь юбилея Леонардо, но владелец картины не представил ее, а показ в Лувре в Абу-Даби отложен на неопределенное время.

Таинственная история вокруг Сальватора Мунди продолжается.

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Леонардо да Винчи, Картина, Стеклянный шар, Сальватор Мунди.
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