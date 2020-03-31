Картина Ван Гога исчезла из музея в Нидерландах

Новости культуры:Картина "Весенний сад" художника-постимпрессиониста Ван Гога исчезла в одном из музеев в Нидерландах.

Из музея "Зингер" в городе Ларене похитили полотно Винсента Ван Гога "Весенний сад". Картина пропала в ночь на понедельник.

По словам представителей руководства музея, грабители проникли в музей около 3:15 местного времени, взломав входную дверь. При этом в руководстве заявили, что обеспечение безопасности музея минувшей ночью полностью соответствовало протоколу.

В музее шокированы произошедшим и называют случившееся "невероятной потерей". Ситуация осложняется еще и тем, что полотно взяли из коллекции другого музея, который находится в городе Гронинген.

На данный момент музей закрыт из-за распространения коронавируса в Нидерландах.

Напомним, в октябре прошлого года из галереи в Сан-Франциско похитили картину Сальвадора Дали стоимостью 20 тысяч долларов. Преступнику понадобилось всего 32 секунды на то, чтобы зайти в галерею, забрать картину и уйти с ней.