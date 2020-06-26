Идеи поделок из веточек и прутьев своими руками (Фото)

1 Это могут быть и лично пошитые шторы, и комнатные растения, но сегодня мы уделим внимание поделкам из веток. Очень конечно хочется получить в итоге пусть маленький, но шедевр и женщина ожидает всегда похвалы, признание ее таланта, ведь она вложила в эту поделку сваю душу, некий сакральный смысл. Чем же Вы можете удивить своих родных и близких: рамочки для фотографий; подсвечники; украшение для зеркала; панно на стену; вешалка для одежды; новогодние украшения; декоративные подставки для канцелярских товаров. Гуляя по лесистой местности Вы наверняка ловили себя на мысли, что веточка, коряга напоминает очертания животного или предмета, доработав его, можно добавить новый предмет интерьера в доме. Полет фантазии бесконечен. Все это имеет право на существование, но нужно учесть все нюансы.

2 Основные правила обработки древесины После обдумывания и утверждения сюжета, настроившись на работу древесную основу вымойте и просушите. Предварительно убедитесь, что она не испорчена насекомыми при необходимости можете обработать раствором марганцовки, в особенности если есть трещины и личинки скрыты от глаза. Вам потребуется около двух недель для просушки при комнатной температуре, допустима обжарка в духовом шкафу. Следующий шаг - это покрытие лаком. После этого начинаем творить. Выберете тон и цвет в котором видите поделку, можете помимо лака использовать морилку.

3 Варианты создания композиций Лучше всего начинать конечно с простого варианта. Попробуйте создать вазочку из подручного материала. Используйте обрезанную пластиковую бутылку, зафиксировав декоративной лентой или шнурком. Можно использовать клеевой пистолет для основательности конструкции и в завершении покрыть серебром из баллончика с краской. Есть еще один интересный вариант, для него потребуется стеклянная колба, веточки помещаются внутрь и добавляется плавающая свеча. Для декора используют мох, светодиоды. Красиво смотрятся такие вазы из веточек вербы.

4 Праздничные поделки Когда Новый год на пороге, один из самых дорогостоящих торжеств в каждом семействе, можно озадачится изготовлением украшений своими руками, экономя бюджет. Используя медную проволоку и ветви, Вам по силам создать Рождественские веночки, не много фантазии, тяги к творчеству и украшение готово. Можно придумать много интересных композиций.

5 Изготовление сложных композиций Предлагаю Вам более сложную, но не менее прекрасную композицию. Генеалогическое древо. Вам потребуется очень ровный, гладко обработанный спил дерева, дрель, ветка, напоминающая дерево, обрезки толстых веток в виде кружочков. Соберите конструкцию и наклейте фотографии всей семьи, Такой вариант может послужит в качестве подарка для ваших родных и друзей.

6 Зонирование пространства, используя дерево Предлагаю использовать наши умелые ручки в зонировании пространства. Иногда хочется в комнате отделить место отдыха от остального пространства, без использования искусственных материалов можно создать перегородку в виде изгороди или кустарника. Понадобится планка с просверленными отверстиями, в которые водрузим подходящие высокие ветви. Сухие стволы погибших деревьев можно приспособить для стоек балдахина у кровати. Придумать оригинальную вешалку, без использования покупной фурнитуры. Всегда можно воссоздать природный уголок в квартире с целевым назначением.

7 Изготовление журнального столика Усложняем задание. Если в Вашем интерьере уже использовалось дерево и это не противоречит общей концепции, попробуйте сделать прикроватный стол. Выбрав гибкие стволы или ветви соберите каркас, столешницу сделайте из стекла овальной или круглой формы. Такой столик будет мобильным, его можно переставить в любое место. Предлагаю вариант стационарного стола, он подойдет для террас, веранд, места для пикников. Некрупные стволы, ветки укладываем срубом, закрепляем, столешницу выбираем по своему усмотрению, стол готов. Он будет служить Вам как подсобный в зависимости от расположения: для нанизывания шампуров, пересадки комнатных растений, месторасположения домашней канарейки.