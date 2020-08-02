В домах престарелых Амстердама выставили "Ночной дозор" Рембрандта (Фото)

Одну из самых известных картин голландского художника демонстрируют в домах престарелых, которые находятся в группе риска относительно COVID-19.

Как сообщает издание RTV Oost, музеи в Нидерландах снова открыты, но из-за того, что их пока не могут посещать пожилые люди, которые входят в группу риска коронавируса, музей Рейксмюсеум отправился с картиной Рембрандта "Ночной дозор" в дома престарелых.

Известно, что подлинник произведения находится в Государственном музее Амстердама, а в дома престарелых выставили точную копию "Ночного дозора", которую можно рассмотреть в мельчайших деталях.

На презентации сотрудники музея рассказывают историю создания картины, а все желающие могут вблизи полюбоваться произведением искусства XVII века.

Как сообщалось ранее, Государственный музей Амстердама Рейксмюсеум опубликовал в интернете самое детальное цифровое изображение картины Рембрандта "Ночной дозор".