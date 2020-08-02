Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Местным властям запретили ослаблять установленный Кабмином карантин
Местным властям запретили ослаблять установленный карантин
Пушечный гол Ибры - в обзоре матча Милан - Кальяри (Видео)
Пушечный гол Ибры - в обзоре матча Милан - Кальяри (Видео)
Не узнать: певица Адель поразила новой прической
Не узнать: певица Адель поразила новой прической

В домах престарелых Амстердама выставили "Ночной дозор" Рембрандта (Фото)

В домах престарелых Амстердама выставили "Ночной дозор" Рембрандта (Фото)
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф
Одну из самых известных картин голландского художника демонстрируют в домах престарелых, которые находятся в группе риска относительно COVID-19.

Как сообщает издание RTV Oost, музеи в Нидерландах снова открыты, но из-за того, что их пока не могут посещать пожилые люди, которые входят в группу риска коронавируса, музей Рейксмюсеум отправился с картиной Рембрандта "Ночной дозор" в дома престарелых.

Известно, что подлинник произведения находится в Государственном музее Амстердама, а в дома престарелых выставили точную копию "Ночного дозора", которую можно рассмотреть в мельчайших деталях.

На презентации сотрудники музея рассказывают историю создания картины, а все желающие могут вблизи полюбоваться произведением искусства XVII века.

"Ночной дозор" Рембрандта

Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе

Как сообщалось ранее, Государственный музей Амстердама Рейксмюсеум опубликовал в интернете самое детальное цифровое изображение картины Рембрандта "Ночной дозор".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Амстердам, Нидерланды, Рембрандт, Ночной дозор.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Исследование: дальние предки человека питались динозаврами
03 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
04 Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
05 Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СММ ОБСЕ: На Донбассе с момента начала перемирия зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня
СММ ОБСЕ: На Донбассе с момента начала перемирия зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Модель Джиджи Хадид умилила поклонников снимком со своим бойфрендом
Модель Джиджи Хадид умилила поклонников снимком со своим бойфрендом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь