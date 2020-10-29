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Художник превратил двор в сцену кровавого убийства на Хэллоуин (фото)

Художник превратил двор в сцену кровавого убийства на Хэллоуин (фото)
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

31 октября мир празднует канун Дня всех святых – Хэллоуин. В Украине этот праздник не так популярен, а вот в США очень даже. Люди украшают свои дома ужасающими декорациями, дети наряжаются в костюмы и ходят собирать конфеты по домам.

Художник из Далласа Стивен Новак в 2020 году решил выделиться и устроил во дворе своего дома целое шоу. Вместо уже привычных тыкв, летучих мышей, паутин с пауками – Стивен воссоздал кровавую сцену убийства.

Новак разместил во дворе окровавленные «трупы». Мужчина сделал четыре манекена, размерами с человека, и страшно «убил» их на своей лужайке. Одна их жертв лежит на крыше дома с мечем, воткнувшим в голову, вторая – с раздробленной головой от удара сейфа, разместилась на ступеньках перед домом. Еще несколько лежат в окровавленных мешках для мусора, упавших с тачки, и еще один манекен с бензопилой в спине расположился на дорожке к дому.

«Я всегда придумывал шутки, такие как летающие призраки или снежные скульптуры в 7 футов высотой, поэтому, если я и собирался сделать Хэллоуин, то было очевидно, что он должен быть гиперреальным», - говорит Новак. «Я хотел сделать что-то, что действительно напугало бы людей, проходящих мимо в темноте. Так что я сколотил несколько манекенов и залил их 20 галлонами крови».

Его инсталляция вышла настолько реалистичной, что возле его дома периодически проезжает полиция. Однако полицейские захаживают к художнику, чтобы восхититься его работой, ну и потому, что должны отреагировать на жалобы сержанта.

Из-за дождей «кровь» постоянно смывается, но Новак тщательно следить за своим двором и периодически поливает «трупы» свежей.

«Честно говоря, я думаю, что мог бы использовать больше. Мои планы на бумаге были намного хуже. Но в следующем году!» - обещает Стивен.

Если и Вы хотите украсить свой дом к празднику, то советы от «Телеграфа» по украшениям к Хэллоуину Вам очень пригодятся.

Также, "Телеграф" предлагает вам несколько интересных приколов и пранков на Хэллоуин, чтобы подпортить психику своим друзьям и близким.

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Искусство, Художник, Хэллоуин, Украшение.

Автор:

Телеграф
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