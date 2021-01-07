Как поздравляли с Рождеством во времена Первой мировой: раритетные открытки

В рождественские праздники буквально всем необходимо поздравить близких (и не очень) родственников, друзей, коллег. И сделать это можно благодаря красивым открыткам и картинкам, на которых заранее напечатаны стихи с пожеланиями всего самого лучшего в новом году.

Сейчас праздничные открытки отправляются по почте довольно редко, возможно. В прошлые времена такие изображение нельзя было просто скинуть в электронном виде, а только распечатать в типографии или фотоателье и послать почтой.

Например, Первая мировая война отражалась в изобразительной поздравительной открытке, в которой тема праздника нередко переплеталась с темой великого испытания.

"Телеграф" предлагает посмотреть на рождественские открытки времен Первой мировой войны 1914-1918 годов

Если же вам нравятся современные открытки с Рождеством - можете ознакомиться с ними в материалах "Телеграфа".