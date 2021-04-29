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Снимок китайской семьи выбран лучшим фото еды года: в нем нашли "любовь" и отголоски Мадонны с младенцем

Снимок китайской семьи выбран лучшим фото еды года: в нем нашли "любовь" и отголоски Мадонны с младенцем
02:29 Сегодня Телеграф

Фото молодой семьи в Китае, которая радостно готовит еду дома, заняло первое место в области их снимков еды, получив главную награду. 

Об этом сообщили BBC News.

Снимок фотографа Ли Хуайфэн под названием "Taste", который сделан в Личэне, Шаньси попала в топ и получила премию "Pink Lady Food Photographer of the Year 2021".

По словам основательницы премии Кэролайн Кеньон, эта картина с выдающейся техникой использования света и композиции.

В картине фотографа рассказывается о годе в изоляции и жизни в помещении, в крошечных сообществах с близкими родственниками.

"Здесь сцена наполнена любовью, отголосками Мадонны с младенцем", - так люди описали это фото.

Снимок также прекрасно демонстрирует то, что фото не должно шокировать или беспокоить, для того, чтобы быть запоминающейся.

Фото "Taste":

Taste

Отметим, что данный конкурс уже проводят 10 лет. Судьями были отобраны около 10,5 тыс. заявок из более 70 стран на участие, а победителей объявляли онлайн по прямой трансляции.

Напомним, что ранее "Телеграф" собрал подборку фото захватывающе красоты на границе воды и воздуха.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Китай, Еда.
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