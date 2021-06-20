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"Анна Болейн" была цветочками: в Англии готовят спектакль с ЛГБТ-Гамлетом

"Анна Болейн" была цветочками: в Англии готовят спектакль с ЛГБТ-Гамлетом
Обновлено 22:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

82-летний британский актер Иен Маккеллен, наиболее известный своими ролями Магнето в "Людях Х" и Гэндальфа в саге о хоббитах, сыграет ЛГБТ-Гамлета в постановке Theater Royal в Виндзоре, первая из которых назначена на понедельник 21 июня.

Режиссер постановки Шон Матиас считает, что Иен Маккеллен именно тот человек, который сможет достойно сыграть эту роль, ведь он превосходно разбирается в творчестве Шекспира.

 
 
 
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Публикация от Ian McKellen (@ianmckellen)

Компанию на сцене британскому актреру составят: Франческа Аннис, Стивен Беркофф, Эммануэлла Коул, Элис Вин Дэвис, Дженни Сигроув, Бен Аллен, Льинос Дэниэл, Эшли Д. Гейл. , Ник Ховард-Браун, Джонатан Хайд, Асиф Хан, Ли Найт и Мисси Малек.

Соит отметить, что в сети эту новость не очень приветливо приняли. Многие театралы и просто неравнодушные оказались увидеть нечто подобное, особенно после краха сериала с чернокожей Анной Болейн.

"Анна Болейн" была цветочками", "Гамлет уже не тот", "Ну да, действительно, почему бы не замахнуться на Шекспира", "Пожалуйста, не надо", — пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Генри Кавилл может лишиться роли Ведьмака из-за своей девушки Натали Вискузо. Девушка попала в скандал из-за расизма, а "собак спустили" на актера.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 257

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Роль, Актер, Иэн Маккеллен, Анна Болейн.
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