Появился эксклюзивный кадр из скандального фильма с участием Джонни Деппа

В сети появился новый кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", в котором играет Джонни Депп. Эксклюзивным фото поделился журнал Empire.

На фото мы видим Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн) и его возлюбленную Тину (Кэтрин Уотерстон). Он одет в шикарное пальто, а она в кожаном плаще и с каре.

Перед героями находятся пронумерованные ящички (надо полагать, с важными документами Министерства магии). И судя по всему, герои проникли к документам незаконно, так как с опаской оглядываются.