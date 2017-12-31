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Появился эксклюзивный кадр из скандального фильма с участием Джонни Деппа
09:25 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: На фото, правда, не Джонни Депп, а Эдди Редмейн в образе юного Ньюта Скамандера.
В сети появился новый кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", в котором играет Джонни Депп. Эксклюзивным фото поделился журнал Empire.
На фото мы видим Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн) и его возлюбленную Тину (Кэтрин Уотерстон). Он одет в шикарное пальто, а она в кожаном плаще и с каре.
Перед героями находятся пронумерованные ящички (надо полагать, с важными документами Министерства магии). И судя по всему, герои проникли к документам незаконно, так как с опаской оглядываются.
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