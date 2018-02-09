В сети появился новый трейлер "Дедпул 2" (Видео)

Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма "Дэдпул 2". В трейлере не обошлось без традиционных шуток (в середине ролика Дэдпул играет в солдатиков), также в видео можно увидеть много свежих сцен, а также старых и новых героев. Как известно, "Дэдпул 2" — сиквел фильма о наемнике-супергерое Уэйде Уилсоне. Продолжение приключений Дэдпула снимет Дэвид Литч ("Джон Уик", "Взрывная блондинка"). Премьера фильма “Дэдпул 2” / Deadpool 2 состоится 17 мая 2018 года.