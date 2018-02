Умер актер из "Карточного домика" Рег Э. Кэти

Известный американский актер Рег Э. Кэти, который сыграл владельца кафе Freddy’s BBQ Фредди Хейса в сериале "Карточный домик", умер. О его смерти сообщили в компании Netflix, которая занимается производством сериала.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0

— David Simon (@AoDespair) 9 февраля 2018 г.