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В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)

"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда"
19:13 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Ролик опубликован сегодня, 13 марта, на официальной странице фильма в Twitter.

В сети появился первый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Это вторая часть фильма "Фантастические твари и где они обитают". Ролик опубликован на официальной странице фильма в Twitter.

На кадрах видно главных героев фильма, в частности, Альбуса Дамблдора, роль которого исполняет Джуд Лоу.

Фильм выйдет в прокат в ноябре 2018 года.

Также в фильме появится Джонни Депп, играющий волшебника-негодяя Геллера Гриндевальда."Фантастические твари и места их обитания" – спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

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Новости культуры, "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", Трейлер Фантастических тварей, Фантастические твари.
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