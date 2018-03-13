В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)
Новости культуры: Ролик опубликован сегодня, 13 марта, на официальной странице фильма в Twitter.
В сети появился первый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Это вторая часть фильма "Фантастические твари и где они обитают". Ролик опубликован на официальной странице фильма в Twitter.
Get your #WandsReady. #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/JNdS92eWGo
— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 13 марта 2018 г.
На кадрах видно главных героев фильма, в частности, Альбуса Дамблдора, роль которого исполняет Джуд Лоу.
Фильм выйдет в прокат в ноябре 2018 года.
Также в фильме появится Джонни Депп, играющий волшебника-негодяя Геллера Гриндевальда."Фантастические твари и места их обитания" – спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.