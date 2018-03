В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)

В сети появился первый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Это вторая часть фильма "Фантастические твари и где они обитают". Ролик опубликован на официальной странице фильма в Twitter.

Get your #WandsReady. #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/JNdS92eWGo

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 13 марта 2018 г.