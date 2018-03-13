В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)

В сети появился первый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Это вторая часть фильма "Фантастические твари и где они обитают". Ролик опубликован на официальной странице фильма в Twitter.

На кадрах видно главных героев фильма, в частности, Альбуса Дамблдора, роль которого исполняет Джуд Лоу.

Фильм выйдет в прокат в ноябре 2018 года.

Также в фильме появится Джонни Депп, играющий волшебника-негодяя Геллера Гриндевальда."Фантастические твари и места их обитания" – спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.