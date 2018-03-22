Сериал по "Властелину колец" может обойтись создателям в $500 млн

Компания Amazon потратит на производство сериала по серии романов "Властелин колец" около 500 миллионов долларов.

Отмечается, что 250 миллионов долларов стоили права на экранизацию и еще в 250 миллионов обойдется производство двух сезонов шоу.

Таким образом, общие затраты на производство сериала составят около 500 миллионов долларов, что делает его самым дорогим сериалом в истории.

Стоит отметить, что общий производственный бюджет трех фильмов серии "Властелин колец" составил 280 миллионов долларов.