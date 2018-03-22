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Сериал по "Властелину колец" может обойтись создателям в $500 млн

"Властелин колец"
10:39 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Сериал по мотивам книг Джона Толкиена "Властелин колец" намерен снять Amazon.

Компания Amazon потратит на производство сериала по серии романов "Властелин колец" около 500 миллионов долларов.

Отмечается, что 250 миллионов долларов стоили права на экранизацию и еще в 250 миллионов обойдется производство двух сезонов шоу.

Таким образом, общие затраты на производство сериала составят около 500 миллионов долларов, что делает его самым дорогим сериалом в истории.

Стоит отметить, что общий производственный бюджет трех фильмов серии "Властелин колец" составил 280 миллионов долларов.

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Новости культуры, Amazon, Властелин колец, Сериал, Сериал по Властелину колец, Экранизация.
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