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Появился первый трейлер художественного фильма "Благородные бродяги" (Видео)

Благородные бродяги
20:44 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Вышел первый трейлер полнометражного художественного фильма "Благородные бродяги".

"Съемки фильма проходили во Львове в августе-сентябре 2017 года. Сейчас фильм находится на этапе постпродакшена. Премьера фильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Проект фильма стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Александр Березань, продюсер - Дмитрий Кравченко. Сценарий написал Тарас Боровок совместно с Дмитрием Наумовым. В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.

Лента создается компанией "Ганзафильм" при поддержке Госкино Украины. Дистрибьютор ленты - компания Ukrainian Film Distribution.

"Благородные бродяги" - музыкально-комедийный боевик, который рассказывает о львовских батярах Боде и Миреке, живущих под лозунгом "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к всевозможным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают обороты. События фильма происходят во Львове в 1938-39 годах.

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Новости культуры, 27 сентября, Благородные бродяги, Кино, Премьера, Трейлер, Украинский фильм, Фильм.
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