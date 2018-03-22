Появился первый трейлер художественного фильма "Благородные бродяги" (Видео)

"Съемки фильма проходили во Львове в августе-сентябре 2017 года. Сейчас фильм находится на этапе постпродакшена. Премьера фильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Проект фильма стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Александр Березань, продюсер - Дмитрий Кравченко. Сценарий написал Тарас Боровок совместно с Дмитрием Наумовым. В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.

Лента создается компанией "Ганзафильм" при поддержке Госкино Украины. Дистрибьютор ленты - компания Ukrainian Film Distribution.

"Благородные бродяги" - музыкально-комедийный боевик, который рассказывает о львовских батярах Боде и Миреке, живущих под лозунгом "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к всевозможным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают обороты. События фильма происходят во Львове в 1938-39 годах.