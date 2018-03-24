Крис Эванс хочет распрощаться с образом Капитана Америки
Новости культуры: Крис Эванс заявил о том, что не планирует возвращаться к фильмам Marvel после премьеры картины "Мстители: Война бесконечности. Часть 2".
"Мстители: Война бесконечности 2" выйдут на телеэкраны в мае 2019 года. Фанаты ждут не только премьеры фильма, но и продолжения забавной истории, которое, по всей видимости, выйдет без участия Криса Эванса.
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В последнем интервью актер сообщил, что не планирует возвращаться к фильмам Marvel после премьеры фильма "Мстители: Война бесконечности. Часть 2". "Ты хочешь сойти с поезда, пока они не вытолкнут тебя самостоятельно", - сказал Эванс.
Супергерой киновселенной Marvel может стать на сторону зла
Авторы новых "Мстителей" хотят объединить большое количество супергероев в одном фильме. Тем не менее, глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул на то, что не все супергерои смогут пережить столкновение с безумным титаном Таносом. Для того, чтобы узнать окончательную судьбу Криса Эванса, фанатам Капитана Америки придется подождать до следующего года.