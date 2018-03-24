Самые дешевые фильмы, которые неожиданно принесли многомиллионную прибыль

Так думают большинство людей и совершенно правы. Но в истории кинематографа встречаются и такие примеры, которые показывают, что кино - это еще и отличное средство заработка. Причем для того, чтобы получить свои миллионы, вовсе не обязательно вкладывать миллионы.

Покажем десять низкобюджетных лент, которые неожиданно для всех стали блокбастерами с гигантской прибылью.

"Американские граффити" (1973 год, США)

Бюджет: 777 тысяч долларов. Сборы: 115 миллионов долларов. Фильм окупился в 150 раз.

Джордж Лукас - это далеко не только "Звездные войны". Гений тогда еще совсем молодого режиссера громко заявил о себе в начале 1970-х, когда на экраны вышел один из его первых полнометражных фильмов - "Американские граффити".

Почти миллион долларов - не самая маленькая сумма, особенно в 1973 году. Но и этого не хватило. Старые машины для фильма пришлось клянчить через газетные объявления, съемки вели по вечерам на протяжении четырех недель. Лента вышла практически бессюжетной, но невероятно атмосферной, что оценили как кинокритики, так и зрители в кинотеатрах.

"Рокки" (1976 год, США)

Бюджет: 1 миллион долларов. Сборы: 225 миллионов долларов. Фильм окупился в 225 раз.

С этой картины родилась целая франшиза, а также пошла в гору кинокарьера Слая, который до этого момента жил впроголодь и даже был вынужден продать любимую собаку. История успеха началась со сценария, который написал сам Сталлоне. Он же поставил условие, что сам будет сниматься в роли боксера.

Голливуд дал добро, но особо на фильм никто не ставил. Поэтому бюджет ленты довольно скромный, причем немалая его часть состояла из сумм, полученных по закладным домов продюсеров картины.

"Рокки" ждал оглушительный успех. Это подтвердилось десятью номинациями и двумя наградами "Оскар". Фильм постоянно включают во всевозможные топы лучших картин в истории кино. Неудивительно, что он стал самой кассовой лентой 1976 года и одной из наиболее окупаемых.

"Ночь живых мертвецов" (1968 год, США)

Бюджет: 114 тысяч долларов. Сборы: 30 миллионов долларов. Фильм окупился в 265 раз.

Классика жанра от Джорджа Ромеро, который мечтал видеть свое детище цветным, но из-за экономии был вынужден снимать на черно-белую пленку. Благо почти 40 лет спустя фильм все-таки "раскрасили".

Дошло до того, что набранные в театре актеры сами писали реплики для своих персонажей, а то и вовсе импровизировали. Забавно, но если бы релиз "Мертвецов" задержался хотя бы на месяц, то сборы у него, скорее всего, были бы не такими впечатляющими.

Кассу ужастику сделали дети и подростки. Прокат "Ночи живых мертвецов" начался 1 октября 1968 года - за месяц до того, как в кинотеатрах США начал действовать возрастной рейтинг. Малышня табунами бежала на "фильм про мертвецов", плакала, получала свою психологическую травму, а потом делилась кошмарными воспоминаниями со сверстниками. Те, наслушавшись, опрометью бросались в кино, и далее по кругу.

"Безумный Макс" (1979 год, Австралия)

Бюджет: 350 тысяч долларов. Сборы: 100 миллионов долларов. Фильм окупился в 285 раз.

В пересчете на сегодняшние деньги бюджет "Безумного Макса" составил бы чуть больше миллиона долларов. Снять на эти деньги масштабный постапокалиптический боевик с погонями, массовкой и взрывами абсолютно нереально. А Джордж Миллер смог.

Экономить пришлось на всем. Машины для погонь и разрушений использовали хоть и настоящие, полицейские, но списанные. Одни и те же автомобили переснимали в разных сценах, лишь немного подкрашивая. Впрочем, все равно примерно четверть всех запланированных погонь так и не сняли из-за дефицита бюджета. Что уж говорить, если денег на настоящий кожаный прикид хватило только для абсолютно неизвестного тогда Мэла Гибсона, тогда как остальные "бродяги" довольствовались искусственной имитацией.

За несчастные 350 тысяч долларов получился бесспорный хит и событие в мире кино, открывшее направление дизельпанка и, конечно же, Мэла Гибсона. Какая разница, что фильм доделывали буквально на коленке в доме режиссера? Ведь получилось отлично.

"Техасская резня бензопилой" (1974 год, США)

Бюджет: 93 тысячи долларов. Сборы: 31 миллион долларов. Фильм окупился в 330 раз.

Лента о том, как мужик в маске устраивает кровавую массакру бензопилой? Да ладно, кто это будет смотреть?! Тем не менее "Техасскую резню бензопилой" смотрели так, что ужасы о безумном маньяке вошли в историю кино, да так там и остались.

Поскольку бюджет был сильно ограничен, со съемочной группы сошло семь потов, прежде чем фильм был готов. Чтобы вписаться в выделенную сумму, съемки надо было завершить за месяц. Все это время актеры работали в страшную жару без перерывов на выходные, ежедневно по 16 часов в сутки. Позднее участники с содроганием вспоминали производственный ад.

Авторы "Резни" прибегли к приему, который спустя четверть века повторила "Ведьма из Блэр" - история преподносилась как реальная. Конечно, всем было интересно поглядеть, что же там натворил безумный маньяк.

"Виселица" (2015 год, США)

Бюджет: 100 тысяч долларов. Сборы: 43 миллиона долларов. Фильм окупился в 430 раз.

В школе трагедия - один из учащихся во время театральной постановки случайно повесился. Спустя 20 лет школьники хотят почтить его память и сыграть ту же злосчастную пьесу. Вдруг откуда ни возьмись - призрак.

"Виселица" и правда страшное кино. Здесь ужасно все - от актерской игры до спецэффектов а-ля псевдодокументалистика. Все потому, что на "Виселицу" ушло всего 100 тысяч долларов, которые собрали друзья авторов фильма.

Удивительней всего то, что это безусловно плохое кино получило заслуженно низкие оценки, но при этом стало невероятно кассовым. Порой блокбастеры не могут заработать 43 миллиона долларов, а здесь какой-то тухлый ужастик.

"Двойная порция" (2004 год, США)

Бюджет: 65 тысяч долларов. Сборы: 29 миллионов долларов. Фильм окупился в 450 раз.

Единственный документальный фильм в подборке, который прогремел по всему миру. Причина, почему он стал популярным, понятна - лента покусилась на святая святых, то есть McDonald’s. Главный герой Морган Сперлок, он же режиссер, продюсер и автор сценария, решил сесть на своеобразную диету, целый месяц питаясь только продуктами из "мака". В итоге мужчина потолстел на 11 килограммов и получил еще кучу неприятностей.

"Двойная порция" завоевала несколько престижных кинонаград и даже претендовала на "Оскар". Фильм вызвал мощную волну движения против ресторанов быстрого питания, а всемогущий McDonald’s на некоторое время даже остановил продажи супербольших порций своих гамбургеров.

Помимо сугубо технических расходов, тратиться особо было не на что. Разве что на зарплату оператору да специалистам по монтажу. Плюс, конечно же, еда из McDonald’s. Вырученные деньги позволили Моргану Сперлоку продолжить эксперименты с кино, в том числе документальным. Но успеха "Двойной порции" ему достичь пока не удалось.

"Глубокая глотка" (1972 год, США)

Бюджет: 23 тысячи долларов. Сборы: 45 миллионов долларов. Фильм окупился в 2000 раз.

Как бы странно это ни звучало, но речь пойдет о порнофильме, отразившемся не только на всей порноиндустрии, но даже на культуре 1970-80-х в целом. На производство таких картин много денег не нужно. Тысячу долларов дали главной героине, по 100-200 долларов - остальным актерам и статистам, вот и все. Каким-то образом "Глубокую глотку" удалось запустить в широкий прокат по американским кинотеатрам. Народ массово ринулся за доступной клубничкой. Когда стало ясно, что деньги текут рекой, контроль над ситуацией и денежными потоками взяла мафия. К слову, актриса, сыгравшая главную роль, впоследствии говорила, что сниматься в кино ее заставил жестокий муж, а у ее затылка фактически все время находился пистолет.

По слухам, "Глубокая глотка" собрала космические 600 миллионов долларов. То есть затраты окупились в умопомрачительные 26 тысяч раз. Но истинность этих утверждений проверить невозможно. Учитывая, что слухи распускали мафиози, чтобы еще больше подогреть интерес к ленте, сумма все-таки выглядит фантастической. Но и с 45 миллионами "Глубокая глотка" по праву занимает третье место. К тому же перед нами уникальное явление под названием "первый в мире порноблокбастер".

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999 год, США)

Бюджет: 60 тысяч долларов. Сборы: 248 миллионов долларов. Фильм окупился в 4100 раз.

Слы-ы-ышал, что в лесу нашли кассету, на которой видно, как всамделишная ведьма порешила студентов?! Если в конце 1990-х вы отдавали лучшие годы жизни школе, то подобные разговоры вам должны быть знакомы. Кассета с ведьмой! Замочили студентов! Гениальное продвижение.

Не можешь сделать дорогое кино - выкручивай талант на максимум и включай голову. Так поступили создатели "Ведьмы из Блэр", облачив невнятное содержание в прекрасную форму, то есть рекламу. Вы не поверите, но среди вашего окружения реально будут люди, которые до сих пор верят в "правдивость" кассеты с ведьмой из Блэр.

На съемки фильма ушла по столичным меркам однокомнатная квартира. Через год после релиза каждый участник проекта мог позволить себе просторную виллу. Потом было много низкопробных продолжений и подражаний, но популярности оригинала никому из них достигнуть не удалось.

"Паранормальное явление" (2007 год, США)

Бюджет: 15 тысяч долларов. Сборы: 193 миллиона долларов. Фильм окупился в 13 тысяч раз.

Уникальное явление в истории кино в качестве абсолютного рекордсмена по окупаемости. Секрет, как обычно в таких случаях, кроется в грамотном маркетинге. Перед премьерой "Паранормального явления" в сеть и СМИ запустили несколько баек. Мол, Стивен Спилберг в ужасе выключил этот фильм, не досмотрев его и до середины. Но в итоге взял себя в руки и решил покровительствовать создателям ленты.

В "Явлении" нет спецэффектов, все съемки заняли меньше недели и велись на цифровую камеру в доме режиссера картины - на тот момент практически неизвестного в мире кино Орена Пели.

Сама история в псевдодокументальном стиле о парочке молодых людей, которые через камеру наблюдают, как ночью в доме сами собой открываются да закрываются двери, ни капельки не страшная и совсем неинтересная. Тем не менее маркетинг отработал на все сто - снятый за копейки фильм принес создателям деньги, которым позавидует блокбастер. Заодно запустился конвейер по производству все новых и новых "Паранормальных явлений".