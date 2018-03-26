Опубликован список претендентов на кинопремию "Золотая Дзига"

В номинации "Лучший фильм" Второй Национальной кинопремии "Золотая Дзига" представлены ленты "Dzidzio Контрабас" режиссера Олега Борщевского, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Припутни" Аркадия Непиталюка, "Уровень черного" Валентина Васяновича и "Стремглав" Марины Степанской.

Об этом проинформировала на пресс-конференции 26 марта президент ОМКФ, инициатор создания Украинской киноакадемии и Национальной кинопремии Виктория Тигипко.

В то же время, в номинации "Лучший режиссер-постановщик" (Премия им. Юрия Ильенко) фамилия Ахтема Сеитаблаева отсутствует. Здесь будут соревноваться за первенство Валентин Васянович ("Уровень черного"), Сергей Лозница ("Кроткая") и Аркадий Непиталюк ("Припутни").

В номинации "Лучший актер в главной роли" на награду будут претендовать Вячеслав Довженко ("Киборги"), Михаил Хома ("Dzidzio Контрабас"), Дмитрий Хомяк ("Припутни"), а в соответствующей "женской" категории - Даша Плахтий ("Стремглав"), Елена Узлюк ("Припутни"), Лилия Яценко ("Чужая молитва").

Как сообщила Тигипко, 26 марта стартует онлайн-голосование в номинации "Выбор зрителя" - это одна из 4-х новых категорий Национальной кинопремии (кроме нее, еще есть "Лучший художник по гриму", "Лучший художник по костюмам", "Лучший звукорежиссер"). В этой номинации представлены топ-10 украинских фильмов, которые за период проката по 2017 год просмотрело больше всего зрителей. Это - уже упомянутые "Dzidzio Контрабас", "Киборги", "Припутни", а также "IZI" режиссера Андреа Маньяни, "Инфоголик" (Валентин Шпаков и Владислав Климчук), "Граница" (Петер Бебьяк), "Мир вашему дому" (Владимир Лерт), "Сторожевая застава" (Юрий Ковалев); "Червоный" (Заза Буадзе), "Чужая молитва" (Ахтем Сеитаблаев). Голосование в номинации "Выбор зрителя" завершится 16 апреля.

Арт-директор Украинской киноакадемии и Национальной кинопремии Алик Шпилюк сообщил, что все эти фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре "Жовтень", и выразил надежду, что инициативу поддержат и другие кинотеатры.

Как отмечалось, голосование членов академии за номинантов начинается уже сегодня. В то же время имя лауреата, который получит почетную статуэтку "Золотая Дзига" в номинации "За вклад в развитие украинского кино", уже известно - это режиссер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович.

За победу в номинации "Самый лучший документальный фильм" будут соревноваться "Дом "Слово" режиссера Тараса Томенко; "Дельта" Александра Течинского; "Дикси Ленд" Романа Бондарчука; "Манящий, Сладкий, Без границ или Песни и Танцы о Смерти" Татьяны Ходаковской и Александра Стеколенко.

В номинации "Самый лучший короткометражный игровой фильм" представлены "Сирень" Екатерины Горностай, "Выпуск'97" Павла Острикова, "Технический перерыв" Филиппа Сотниченко.

В номинации "Самый лучший анимационный фильм" могут стать победителями "Лабиринт" Александра Колодия и Степана Коваля, "Причинна" Андрея Щербака, "Хроника одного города" Евгения Сивоконя.

Звание самого лучшего композитора могут получить Антон Байбаков ("Дикси Ленд", Роман Бондарчук), Алла Загайкевич ("Дом "Слово"), Никита Моисеев ("Стремглав").

В номинации "Самый лучший актер второго плана" за первенство будут соревноваться Виктор Жданов ("Киборги"), Олег Мосийчук ("Стремглав"), Яков Ткаченко ("Припутни").

В аналогичной "женской" категории представлены Римма Зюбина ("Предел"), Нина Набока ("Припутни"), Лариса Руснак ("Стремглав").

Самым лучшим оператором-постановщиком могут стать Валентин Васянович ("Уровень черного"), Юрий Король ("Киборги"), Александр Рощин ("Припутни").

В категории "Самый лучший художник-постановщик" номинированы Евгения Лисецкая ("Припутни"), Владислав Одуденко ("Уровень черного"), Шевкет Сейдаметов ("Киборги").

Как самый лучший сценарист могут быть отмечены Валентин Васянович ("Уровень черного"); Наталья Ворожбит ("Киборги"); Сергей Лозница ("Кроткая"); Аркадий Непиталюк, Роман Горбик ("Припутни").

В номинации "Самый лучший художник по гриму" представлены Татьяна Герлак ("Припутни"), Елена Ходос ("Стремглав"), Лилиана Хома ("Киборги").

Самый лучший художник по костюмам выберут среди Марины Коломиец ("Припутни"), Надежды Кудрявцевой ("Киборги"), Светланы Симонович ("Червоный").

Самым лучшим звукорежиссером могут стать Антон Бржестовский ("Киборги"), Сергей Степанский ("Стремглав"), Сергей Степанский ("Уровень черного").

Победители будут объявлены во время торжественной церемонии вручения наград Национальной кинопремии 20 апреля 2018 года.