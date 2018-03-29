Вышел трейлер фантастического фильма с Кейт Бланшетт в главной роли

Фильм снимается по готическому роману американского писателя Джона Беллэрса "Дом с часами на стене", опубликованному в 1973 году. В киноленте рассказывается история о мальчике Льюисе Барнавельте (Оуэн Ваккаро), который переехал жить в дом своего дяди Джонатана. Мальчику необходимо найти в нем часы, отсчитывающие время до конца света. В картине также играют Джек Блэк, Кайл МакЛоклен, Рене Голдсберри, Ванесса Энн Уильямс и другие. Мировая премьера фильма запланирована на 21 сентября.