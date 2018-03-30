Вышел трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)

Телекомпания HBO опубликовала первый трейлер второго сезона "Мира Дикого Запада" - одного из самых успешных сериалов 2016 года, лидера по номинациям на "Эмми". Действие в нем расширится: полюбившиеся по первому сезону герои будут преследовать свои цели в новых локациях, а к роботам-ковбоям добавятся самураи - хотя трейлер не дает намеков на то, какой будет их роль в разросшемся мире. Премьера нового сезона намечена на 22 апреля, в нем будет 11 серий.