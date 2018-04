Каннский кинофестиваль объявил программу основного конкурса

Всего в основную конкурсную программу включены 18 картин. Список фильмов в основной программе 71 Каннского кинофестиваля выглядит так:

"Все знают" (Everybody Knows, режиссер Асгар Фархади);

"На войне" (At War, Стефан Бризе);

"Догман" (Dogman, Маттео Гарроне);

"Фотоальбом" (Le Livre d'Image, Жан-Люк Годар);

"Асако I&II" (Asako I & II, Рюсуке Хамагути);

"Прости, ангел" (Sorry Angel, Кристоф Оноре);

"Девушки Солнца" (Girls of the Sun, Ева Гуссон);

"Пепел - чистейший белый" (Ash Is Purest White, Жанг Ке Жиа);

"Воришки" (Shoplifters, Хирокадзу Корээда);

"Капернаум" (Capernaum, Надин Лабаки);

"Пылающий" (Burning, Ли Чжан Донг);

"Черный ку-клукс-клановец" (BlacKKKlansman, Спайк Ли);

"Под Силвер-лейк" (Under the Silver Lake, Дэвид Роберт Митчелл);

"Три лица" (Three Faces, Джафар Панахи);

"Холодная война" (Cold War, Павел Павликовский);

"Счастливый Лазарь" (Lazzaro Felice, Аличе Рорвахер);

"Йомеддин" (Yomeddine, А.Б.Шокки/A.B.Shawky);

"Лето" (Leto, Кирилл Серебренников).

В программу "Особый взгляд" включены следующие картины:

"Рубеж" (Gräns, Али Аббаси)

"Моя любимая ткань" (My Favorite Fabric, Гайа Джиджа)

"Сборщики урожая" (Die Stropers, Этьен Каллос)

"Друг" (Rafik, Ванури Каю)

"Манто" (Manto, Нандита Дас)

"Эйфория" (Euphoria, Валерия Голино)

"Sextape" (Антуан Дерозьер)

"В моей комнате" (In My Room, Ульрих Келер)

"Little Tickles" (Андреа Бесконда, Эрик Метайе)

"София" (Sofia, Мейем Бенм-Барек)

"Длинная" путешествие в ночь (Long day's Journey Into Night, Би Ган)

"Ангельское личико" (Angel Face, Ванесса Фильо)

"Девушка" (Girl, Лукас Донт)

"Ласковое равнодушие мира" (The Gentle Indifference Of The World, Адильхан Эржанов)

"Ангел" (El Angel, Луис Ортега)

Вне конкурса на 71 Каннском кинофестивале покажут ленты "Десять лет в Таиланде" (Апичатпонг Вирасетакун), "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Рон Ховард), "Шпион, который двинулся на север" (Юн Джон-бин), "Мертвые души" (Ван Бинг) и документальный фильм Вима Вендерса "Папа Франциск. Человек слова".

Как сообщалось, американский стримминговый сервис Netflix решил не участвовать в Каннском кинофестивале этого года, поскольку по правилам фильмы, которые не были в широком прокате во Франции, не могут принимать участие в конкурсной программе. Организаторы фестиваля предложили Netflix представить свои фильмы во внеконкурсной программе, но компания пока не принимает такого варианта.

Как известно, официальным постером фестиваля стал кадр из фильма "Безумный Пьеро" Жан-Люка Годара с Жан-Полем Бельмондо и Анной Кариной в главных ролях.

Напомним, 71 Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.