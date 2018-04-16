Украинский фильм "Слово" получил награду в США

Короткометражный фильм режиссера Игоря Висневского основан на реальных событиях, имевших место в Советской Украине во время периода в истории украинской литературы и искусства, который впоследствии получил название "Расстрелянное возрождение".

Лучшие представители этого периода – более чем 200 писателей, художников, поэтов, музыкантов и их семей – жили в харьковском "Доме советских писателей "Слово". Именно с них в 1933 году начались масштабные репрессии украинской интеллигенции и ее уничтожение сталинской властью.

Главные роли в фильме сыграли профессиональные актеры – Владислав Мамчур, Юрий Потапенко и Юлия Першута.

Режиссер ленты, Игорь Висневский, изучал режиссуру телевидения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, а фильм "Слово" он презентовал как дипломную работу на степень бакалавра в июле 2017 года.