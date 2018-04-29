Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео)

Netflix начал производство третьего сезона сериала "Очень странные дела". В новом сезоне сериала будет 8 серий как и в первой части, а действие перенесется в 1985 год. Центральных персонажей в третьем сезоне вновь сыграют знакомые актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Калеб МакЛафлин, Гейтен Матараццо, Ноа Шнапп, Натали Дайер и Чарли Хитон. Создатели сериала также назвали имена исполнителей новых ролей. Важную роль в третьем сезоне исполнит Майя Хоук - 19-летняя дочь Умы Турман и Итана Хоука, в прошлом году сыгравшая одну из главных ролей в экранизации романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" на BBC. Молодой актрисе досталась роль персонажа по имени Робин - это юная девушка, которая, устав от скучной работы, ищет приключений — и находит чуть больше, чем рассчитывала. К актерскому составу также присоединится Кэри Элвес, известный по роли доктора Лоуренса Гордона в серии фильмов «Пила», и Джейк Бьюзи - сын актера Гэри Бьюзи. Элвес сыграет изворотливого политика, а Бьюзи - журналиста с сомнительной моралью. Продюсеры пообещали, что младшей сестре Лукаса - Эрике в исполнении Приа Фергюсон - в третьем сезоне предоставят куда больше экранного времени. В сериале также продолжат развивать отношения Майка и Одиннадцать, а также Лукаса и Макс. Кроме того, в новом сезоне особая роль отведена Стиву Харрингтону, которого играет Джо Кири. Также американский стриминговый сервис Netflix выпустил специальный ролик, в котором можно увидеть имена актеров, которые играют новых персонажей.