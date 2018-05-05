Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч снова сыграет шпиона

Звезда «Шерлока» намерен сыграть реально существовавшего шпиона Гревилла Винна — британского разведчика в СССР времен холодной войны, сообщает Empire. Винн был связным советского полковника из Минобороны Олега Пеньковского, который предложил МИ-6 свои услуги в обмен на побег за границу.

Их сотрудничество продлилось два года. В 1962 году и Пеньковский, и Гревилл Винн были разоблачены и арестованы силами КГБ. Полковника казнили за измену, а британского шпиона приговорили к восьми годам тюрьмы. Однако отсидев меньше года, Винн благополучно отправился на родину, поскольку был выменян на советского разведчика, пойманного в Англии.

Байопик о Гревилле Винне будет называться «Ironbark». Судя по всему, нас ждет кино в стилистике триллера «Шпион, выйди вон!» 2011 года выпуска, где также снимался Камбербэтч.