"Аннигиляцию" назвали лучшим фильмом начала 2018 года (Видео)

Первое место в списке, опубликованном на сайте издания, занял научно-фантастический фильм "Аннигиляция". Картина, главную роль в которой исполнила Натали Портман, рассказывает об экспедиции группы женщин-ученых в аномальную зону, появившуюся на Земле в результате падения метеорита. По словам авторов рейтинга, "Аннигиляция" является лучшим научно-фантастическим фильмом, вышедшим за последние несколько лет.

На втором месте разместился фильм "Тебя никогда здесь не было" с Хоакином Фениксом.

А на третьем – картина "Одна любовь за другой", главную роль в которой сыграла Энди Макдауэлл.

В список также попали фильмы "24 кадра", "Паранормальное", "Приключения Паддингтона 2", "Милая страна", "Черная Пантера", "Остров собак" и "Ноябрь".