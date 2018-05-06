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"Аннигиляцию" назвали лучшим фильмом начала 2018 года (Видео)

Аннигиляция
09:01 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Американский журнал Esquire составил список из 10 лучших фильмов, которые вышли в США с начала 2018 года.

Первое место в списке, опубликованном на сайте издания, занял научно-фантастический фильм "Аннигиляция". Картина, главную роль в которой исполнила Натали Портман, рассказывает об экспедиции группы женщин-ученых в аномальную зону, появившуюся на Земле в результате падения метеорита. По словам авторов рейтинга, "Аннигиляция" является лучшим научно-фантастическим фильмом, вышедшим за последние несколько лет.

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На втором месте разместился фильм "Тебя никогда здесь не было" с Хоакином Фениксом.

А на третьем – картина "Одна любовь за другой", главную роль в которой сыграла Энди Макдауэлл.

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В список также попали фильмы "24 кадра", "Паранормальное", "Приключения Паддингтона 2", "Милая страна", "Черная Пантера", "Остров собак" и "Ноябрь".

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