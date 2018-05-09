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Главные кинопремьеры недели (Видео)

Терминал
15:13 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых комедия о сорокалетней женщине, поступившей в колледж, и триллер с Марго Робби.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Душа компании, До свидания там, наверху, Терминал и Молодая женщина.

"Душа компании". Бен Фальконе. С 10 мая

Новая комедия с Мелиссой Маккарти. Сорокалетняя разведенка Диана решает круто поменять свою жизнь. И поступает в колледж. В котором учится ее дочь Мэдди. Сначала Диана конфузится и заодно сильно конфузит Мэдди, но потом становится своей среди молодежи. Помогают опыт и природное умение веселиться.

Фильмы с Мелиссой Маккарти – это уже отдельный поджанр комедии. Так было в свое время с Джимом Керри. Режиссер Бен Фальконе – одновременно муж Маккарти. Вместе они работали над комедиями Тэмми и Босс.

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"До свидания там, наверху". Альбер Дюпонтель. С 10 мая

В этой драме соединились три таланта Альбера Дюпонтеля: талант актера, режиссера и сценариста. Ноябрь 1918-го. Через несколько дней будет подписано Компьенское перемирие, которое положит конец Первой мировой войне. Только два солдата – Эдуард и Альберт этого знать не могут. Их посылают на очередное задание, где первый спасет жизнь второго, получив при этом ужасное ранение в лицо. Вынужденный теперь всю жизнь носить маску Эдуард становится художником, а Альберт, исполненный благодарности – его импресарио.

Последнего играет сам Дюпонтель, Эдуарда – Науэль Перес Бискаярт (120 ударов в минуту). Картина основана на одноименном романе Пьера Леметра, за который писатель в 2013 году получил престижную Гонкуровскую премию.

"Терминал". Вон Штайн. С 10 мая

Проект возникший из ниоткуда зимой этого года. Марго Робби играет Энни – официантку из закусочной, жизненный путь которой волею судьбы пересекается с двумя наемными убийцами, взявшимися за сложное, но прибыльное задание. Со временем выясняется, что Энни не только официантка из закусочной. Сюжет, как и полагается для нуара, максимально запутан.

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Автором сценария и режиссером фильма стал Вон Штайн – человек, точно так же как и его фильм, пришедший из ниоткуда. Кроме Робби, в картине сыграли: Саймон Пегг, Декстер Флэтчер, Майк Майерс и другие.

"Молодая женщина". Леонор Серай. С 10 мая

Лучший дебют прошлогоднего Каннского кинофестиваля. По крайней мере, Леонор Сарай получила за свою картину соответствующую премию (Золотая камера). Жизнь девушки по имени Паула пошла под откос: она потеряла работу, ее бросил парень, жить ей тоже вроде негде. Постепенно из скитаний по Парижу рождается новая Паула. С работой (сиделкой и в магазине белья), с парнем (охранником из магазина) и вроде бы с новыми целями в жизни.

Паулу играет Летиция Дош – французская театральная актриса, прославившаяся благодаря спектаклю Альбом, где она перевоплотилась в 80 разных персонажей.

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Новости культуры, До свидания там, Душа компании, Кино, Кинопремьеры, Молодая женщина, наверху, новые фильмы мая, Терминал, Трейлер, Фильмы, Что посмотреть.
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