Кит Харингтон решил отойти от образа Джона Сноу из сериала "Игра престолов"

"Я хотел бы отойти в сторону и насладиться неизвестностью, постричь волосы, стать менее узнаваемым, а потом вернуться и сделать что-то совершенно новое", – признался Харингтон.

Исполнитель роли Джона Сноу добавил, что ему нравятся длинные волосы и борода, но изменение станет ритуалом для него.

"Я не смогу вжиться в следующую роль с тем же видом. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу", – заявил актер.