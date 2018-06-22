https://telegraf.com.ua/files/2018/06/ff8d50138e036cc1346ceeb3c0d58bb0_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4156613-kit-harington-reshil-otoyti-ot-obraza-dzhona-snou-iz-seriala-igra-prestolov.html
Кит Харингтон решил отойти от образа Джона Сноу из сериала "Игра престолов"
Новости культуры: Киноактер, сыгравший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", планирует кардинально изменить свой образ после завершения съемок восьмого сезона.
"Я хотел бы отойти в сторону и насладиться неизвестностью, постричь волосы, стать менее узнаваемым, а потом вернуться и сделать что-то совершенно новое", – признался Харингтон.
Исполнитель роли Джона Сноу добавил, что ему нравятся длинные волосы и борода, но изменение станет ритуалом для него.
"Я не смогу вжиться в следующую роль с тем же видом. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу", – заявил актер.
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