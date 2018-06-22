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Кит Харингтон решил отойти от образа Джона Сноу из сериала "Игра престолов"

Кит Харингтон
22:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Киноактер, сыгравший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", планирует кардинально изменить свой образ после завершения съемок восьмого сезона.

"Я хотел бы отойти в сторону и насладиться неизвестностью, постричь волосы, стать менее узнаваемым, а потом вернуться и сделать что-то совершенно новое", – признался Харингтон.

Исполнитель роли Джона Сноу добавил, что ему нравятся длинные волосы и борода, но изменение станет ритуалом для него.

 

"Я не смогу вжиться в следующую роль с тем же видом. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу", – заявил актер.

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Новости культуры, Актер, Джон Сноу, Игра престолов, Кит Харингтон, Образ, Роль, Съемки.
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