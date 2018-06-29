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Фильм "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых

"Дэдпул 2"
10:15 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых фильмов с "взрослым" рейтингом.

Райан Рейнольдс и команда создателей "Дэдпула 2" принимают поздравления: сиквел супергеройского блокбастера официально "взял" отметку в 700 миллионов долларов кассовых сборов, войдя, таким образом, в тройку самых кассовых фильмов в истории Голливуда с "взрослым" рейтингом R (зрители до 17 только в сопровождении родителей).

На текущий момент мировые кассовые сборы "Дэдпула 2" составляют 707 миллионов долларов – фильм, проведший в прокате 39 дней, выкинул из топа самых кассовых картин с рейтингом R нашумевшее "Оно" и официально занял третью строчку.

Лидером рейтинга по-прежнему остается оригинальный "Дэдпул" со сборами в 783 миллиона долларов, а "серебро" удерживает культовая "Матрица: Перезагрузка" (742 млн. долларов).

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Новости культуры, Дэдпул, Дэдпул-2, Кассовые фильмы, Рейтинг, Тройка.
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