Фильм "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых

Райан Рейнольдс и команда создателей "Дэдпула 2" принимают поздравления: сиквел супергеройского блокбастера официально "взял" отметку в 700 миллионов долларов кассовых сборов, войдя, таким образом, в тройку самых кассовых фильмов в истории Голливуда с "взрослым" рейтингом R (зрители до 17 только в сопровождении родителей).

На текущий момент мировые кассовые сборы "Дэдпула 2" составляют 707 миллионов долларов – фильм, проведший в прокате 39 дней, выкинул из топа самых кассовых картин с рейтингом R нашумевшее "Оно" и официально занял третью строчку.

Лидером рейтинга по-прежнему остается оригинальный "Дэдпул" со сборами в 783 миллиона долларов, а "серебро" удерживает культовая "Матрица: Перезагрузка" (742 млн. долларов).